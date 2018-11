Grabación del asesinato de Khashoggi hace referencia al príncipe de Arabia Saudita, reporta The New York Times

Personas familiarizadas con una grabación de audio del asesinato del periodista Jamal Khashoggi dicen que esta contiene la orden "dile a tu jefe", que funcionarios de inteligencia creen que se trata de una referencia al príncipe heredero de Arabia Saudita, según un reporte de The New York Times. Riad sostiene que ni Bin Salman ni su padre, el rey Salman, sabían de la operación contra Khashoggi, quien tenía la residencia estadounidense. El príncipe no es mencionado específicamente por su nombre durante la grabación, de acuerdo con el Times.