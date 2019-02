Si has usado más de una vez Google Maps, te has percatado que tu geolocalización no es precisa por fracciones de segundos ves que el puntito azul ( indicador de tu ubicación actual ) no se mueve, la causa primaria es que hay obstáculos como edificios, muelles entre otras cosas que bloquean la señal. Pero “Google” pensó en la solución : AR (Realidad Aumentada).