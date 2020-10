El Gobierno utiliza hoteles vacíos para alojar a cerca de 2.000 inmigrantes en Canarias

El Gobierno está utilizando hoteles y establecimientos hosteleros vacíos para alojar a cerca de 2.000 inmigrantes irregulares en Canarias. El Ejecutivo está asumiendo el coste de esta medida como solución a estas "llegadas masivas", sólo en septiembre se han aumentado un 144% las plazas."Si no tenemos otra opción utilizamos hoteles que estén vacíos o en ERTE (...) No pasa nada"," ¿o es que los inmigrantes no tienen derecho a utilizar hoteles?",comentó el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso .