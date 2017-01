El Gobierno perdonará al banco si no quiere devolver las cláusulas suelo

Los expertos alertan de que el decreto ley pactado entre PP, PSOE y C's no resuelve las miles de cláusulas abusivas que son nulas en línea con la ley y jurisprudencia europea. El decreto ley que aprobará este viernes el Gobierno sobre la devolución de las cláusulas suelo y al que ha tenido acceso Público no sanciona al banco si al final no devuelve el dinero cobrado de manera abusiva más sus intereses.