UN Gobierno es una mercancía que pagamos con nuestros impuestos

Bien. Lo primero que quiero que sepáis es mi concepto de Gobierno (extendiendo este concepto a todo tipo de poderes y administraciones que pagamos con impuestos) Un Gobierno es un PRODUCTO. Nosotros lo pagamos, lo alquilamos o lo compramos con nuestros VOTOS.

Lo primero que podemos deducir de esto, es que hay una demanda ¿pero demanda de qué? de un servicio que venden en sus Programas Electorales. De idéntica manera nos anuncian un automóvil, una tostadora o un oficio de recogida y entrega. Es decir, nos ofrecen unos servicios a cambio nuestros impuestos.

Segundo, el partido ganador comienza a promulgar leyes que no tienen nada que ver con el servicio que hemos contratado (el Peugeot viene con el motor gripado, la tostadora me saca el pan carbonizado y del servicio entregas... jamás volví a saber de mi paquete). ¡Y no tenemos una garantía para devolver el producto, ni la posibilidad de denunciar una publicidad engañosa! A todo esto le añadimos que son conscientes de dicho fraude.

Tercero, ellos son conscientes y obran con conocimiento de sus actos y de su repepercusión.

Cuarto, evidentemente el vendedor de automóviles, el de tostadoras y el de servicios de entrega, se han beneficiado de la confianza que hemos depositado en ellos. Es decir, su propuesta, su publicidad del artículo que hemos adquirido era falsa... "nos han timado".

Quinto, ¿por qué nos engañan?. Este es el punto más complicado para mí. No lo sé. Avaricia, codicia, seguridad, tranquilidad, miedo, odio... ¿Pero cuál es la razón de todo esto? es decir gobernar en función de intereses privados y no públicos. Ser un alto cargo en Iberdrola, director del FMI, engordar una fortuna en cofres de oro como un Leprechaun. No lo sé.

Sexto - Los procedimientos que ejecutan para llegar a sus metas, son contrarios a los intereses de los compradores democráticos . Es decir, emplean todo el tiempo de su cargo político, en sus objetivos privados. Esto nos conduce a que estos gobernantes NO son conscientes de un Gobierno para la Ciudadanía.

Séptimo y final. Bueno, ya sabemos que NO nos gobiernan, manejan las Instituciones en la medida que les beneficia y exigen los poderes que les sustentan . Vendiendo algo similar a que te lean el futuro con las cartas y a través de la Televisión, tenemos a los accionistas de este producto democrático. (Banca, patronal, intereses internacionales, grandes fortunas, medios de comunicación , altos tribunales, órganos de poder y demás fauna y en la picota permitiéndolo todo una Monarquía corrupta)

PD: Bueno entonces hemos visto que la Democracia es un producto como otro más. Desde este enfoque os dejo reflexionar para que saquéis vuestras propias conclusiones.

Soy consciente de que puedo equivocarme (ahí la diferencia entre estos políticos y yo) pero deberíamos empezar a pensar que un gobierno, no es más que un producto de consumo y que los que pagan, deberían tener el derecho a una devolución y a la nueva elección de ese producto defectuoso.