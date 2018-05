El Gobierno admite la pérdida de control sobre la legislatura

En el Gobierno y en el Partido Popular no quieren presionar al PNV ni insinuar que los compromisos millonarios pactados entre ambos podrían venirse abajo en el Senado, en donde el PP conserva la mayoría absoluta y por donde todavía deberán pasar los presupuestos, antes de su aprobación definitiva. "Nosotros no jugamos con las cosas de comer. No tiene sentido volver a abrir una subasta. Bastante hemos tenido", aseguran fuentes de Moncloa.