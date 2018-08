Girauta: "Con 15 años me hice maoísta para divertirme y para ligar"

"Con 15 años me hice maoísta para divertirme y para ligar". Es la declaración del portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta. Añade que ser maoísta "era la única forma posible de ligar. Él que no fuera un progre en la Barcelona de 1976, era un capullo. Cómo no íbamos a ser progres, con aquella sensación de que el poder no existía, en aquella Barcelona libérrima". La carrera política de Girauta antes de recalar en Ciudadanos pasó por pertenecer a la Joven Guardia Roja, el PSOE hasta 1986 y ser candidato del PP.