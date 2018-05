La garganta profunda de Lezo: "Ignacio González está de mierda hasta aquí y no tiene cómo procesar el dinero"

El arrepentido Diego Arias señaló al expresidente madrileño como muñidor de una comisión de seis millones en una declaración desconocida hasta ahora. "Edmundo me dice: "la parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí,no tiene cómo procesar el dinero y no tiene cómo saca y no tiene cómo hacer nada,y me ha pedido que sea yo quien lo tenga". Son dos millones para mí, o sea, para Ignacio González, y un millón de dólares para una persona que me trajo el negocio y me ha ayudado mucho Luis Vicente Moro".