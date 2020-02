Frases de niños que no tienen pelos en la lengua

¿Te has dado cuenta de que muchos niños son unos maestros del diálogo? Se puede ir tras algunos de ellos con un cuaderno y un lápiz, apuntando todo lo que dicen. No está claro si este talento está relacionado con el hecho de que todavía no piensan con clichés “adultos”, o si depende directamente de su imaginación. No obstante, sigue siendo un hecho que, de las bocas de los jóvenes interlocutores salen tales frases que a la gente de su alrededor resulta extremadamente difícil contener la risa.