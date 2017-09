Antes de ser cineasta, Stanley Kubrick fue reportero fotográfico de la revista Look en Nueva York. Su carrera en la fotografía comenzó en 1945 cuando Kubrick vendió una foto a Look (tenía apenas 17 años en ese entonces). De 1946 a 1950, Kubrick trabajó para la revista, completando más de 300 trabajos en los que documentó los paisajes y las gentes de la ciudad de New York.