Al Fiscal General del Estado no le incomoda ser reprobado por el Congreso

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, no está preocupado por la votación de esta tarde en el Congreso de los Diputados de su reprobación por el 'caso Lezo'. Es más, ha defendido que, aunque la mayoría de la Cámara lo repruebe, él puede continuar en el puesto “perfectamente”. “Qué quiere que le diga, incomodidad no porque me siento tranquilo y cumplo con la ley. Tengo la conciencia tranquila y estoy cumpliendo con la ley, así que lo que opinen otros es cosa suya”. “No me arrepiento porque entre los candidatos disponibles me parecía..