Ferrari, a un paso de demandar a un empresario por hacerle esto a su F8 Tributo

Tener una Ferrari no es un lujo que se puede dar mucha gente, por lo que los afortunados que las pueden disfrutar deberían tratarlas con cierto cariño ¿no? Bueno, resulta que en Estados Unidos un cliente de la marca no pensó lo mismo. En las últimas horas se vio circular por las calles de Miami a una F8 Tributo, máquina develada hace apenas dos años y que con el clásico rojo Ferrari destila belleza. El problema es que la vista en suelo estadounidense no solo no es roja, sino que además fue ploteada de una manera tan particular...