Fernández Díaz: "Algunos compañeros se han aprovechado del Partido Popular de manera ilegal"  

El ex ministro del Interior y diputado del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, ha declarado que "me disgusta profundamente que algunos compañeros o lo que sea del Partido Popular se hayan aprovechado de manera ilegal". También hace una lectura de la sentencia de Gürtel según la cual "dos jueces dan la opinión de que no les merece credibilidad el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Es distinto afirmar que se ha mentido a decir 'oiga, yo creo que no ha dicho la verdad'".