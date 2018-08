¿Falacias, conspiraciones o libertad de expresión? ¿Y si la verdad ya no importa?

"las mentiras, distorsiones y falsedades en política no son ni mucho menos lo mismo que la posverdad. Lo que es nuevo no es que los políticos mientan, sino la respuesta social a ello. La mentira es considerada la norma, incluso en las democracias" Lo cual no es culpa exclusiva de internet, puesto que los periódicos han mentido toda la vida, sea por voluntad o por dejadez. Pero internet sí ha contribuido a diseminar una idea que explicaba muy bien la periodista M.Garber, que, para mucha gente, simplemente hay cosas más importantes que la verdad.