Facebook tiene dos tipos de trabajadores: unos que son muy ricos y otros que son muy pobres

Los trabajadores que no están en la nómina directa de la empresa Zuckerberg cobran muchísimo menos y no pueden disfrutar de algunas instalaciones como clínicas, gimnasios o a celebraciones. Una pareja que trabaja en las cafeterías de la red social no llega a fin de mes ni de lejos. Tienen tres hijos, viven en la cochera de los padres de él y piden prestado para poder ir al dentista