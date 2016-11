3 meneos 20 clics

2 anónimos 1 4 compartir:

El uso de la expresión “no, lo siguiente” ha aumentado no, lo siguiente, en los últimos cinco años. “La gente es bastante fan no, lo siguiente, de esta expresión que lo está petando”, concluía esta mañana la Real Academia de la Lengua (RAE) en la presentación de su informe “Una lengua viva no, lo siguiente”.