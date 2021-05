El ex director de la Faffe usaba el coche oficial para ir a los prostíbulos en los que pagaba con la "black"

Fernando Villén, el ex director de la Faffe (Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo), no sólo pagaba la factura con la tarjeta de crédito oficial, sino que, además, usaba el coche oficial en sus visitas a los prostíbulos que frecuentaba y en los que gastó 32.566 euros procedentes de fondos públicos entre los años 2004 y 2010, como ha acreditado la investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y por lo que el también ex dirigente del PSOE andaluz será juzgado por un tribunal popular.