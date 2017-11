"El estado es para las reses": 7 artistas geniales que eran un poco nazis

Ser artista y de derechas es difícil. Ya no digamos cuando esa derecha se convierte, como quien no quiere la cosa, en cualquier forma de extremismo. Pero dado que en nuestro país se ha acusado a las industrias culturales de estar abiertamente sesgadas hacia la izquierda, no es difícil imaginar que la ausencia de simpatía sea mutua. Y que la derecha tenga tan poco interés por la cultura y el arte como éstas demuestran por las políticas conservadoras. Al menos por todas aquellas artes que no impliquen a Ayn Rand.