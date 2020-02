"Esta es la historia de un niño que sobrevivió al acoso escolar". Iñaki Zubizarreta, exbaloncestista  

Dos metros de altura pueden suponer la diferencia entre un niño que acude tranquilo al colegio y otro que sufre humillaciones, burlas e insultos a diario en su etapa escolar. Bromas de mal gusto que acaban en palizas. En este vídeo, el exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, explica cómo sufrió acoso escolar. Hasta el punto de no encontrar motivos para seguir. “Yo era un niño muy tímido, muy acomplejado, tenía un montón de miedos. No me aceptaba a mí mismo en un mundo donde no encontraba mi espacio. Y me sentía como si fuese un monstruo”,