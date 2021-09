Especulación energética, golpe de estado a la democracia

Escuchando a la ministra Teresa Ribera a propósito de la escalada de precios de la luz he recordado el acrónimo TINA, que no es un nombre de mujer, sino las siglas de There Is No Alternative, es decir, no existe alternativa. TINA empezó a utilizarse por Margaret Thatcher en los ochenta, que internacionalmente debería ser nombrada por la ONU como “la década donde todo empezó a joderse”. Más tarde, en la crisis de deuda soberana de 2011, de forma nada casual, políticos como David Cameron o Angela Merkel volvieron a utilizar este acrónimo. TINA…