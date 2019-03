Los españoles descubren que James Rhodes lleva una doble vida en la que habla maravillas de Turquía

“Supongo que me he pasado media vida huyendo. Pero hace nueve meses dejé de huir. Me instalé en Estambul. Encontré un hogar. Y descubrí en qué consiste tenerlo”. Estas palabras pertenecen a un artículo que publicó el pianista británico James Rhodes en el diario Posta de Turquía hace un año. Dos semanas después, el mismo texto aparecía en las páginas de El País, cambiando Estambul por Madrid.