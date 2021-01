Un español, una mujer y un catalán entran a un bar

¿Por qué me imponen etiquetas, si yo no las he elegido? ¿Por qué seguimos hablando de igualdad y feminismo, si yo tengo una conocida que es jefa de sección en su empresa? ¿Por qué tengo que aprender catalán si quiero irme a trabajar a Cataluña, si yo nací en Murcia y ahí se habla español? El hombre europeo se pasa la vida construyendo el yo en oposición al otro. Esta alteridad que la filósofa Gayatri Spivak traduce como "la sombra del yo", tiene su origen en el hecho de que una única narrativa de la realidad se haya establecido como preceptiva.