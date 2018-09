España no dará batalla por Gibraltar en las conversaciones sobre el Brexit

Borrell ha puntualizado que esta postura no supone "ninguna renuncia" sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero ha remarcado que el diálogo sobre el "brexit" no es el marco adecuado. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado hoy que España no reclamará la soberanía de Gibraltar en las negociaciones que hay en marcha con el Reino Unido en relación con el futuro de la colonia ante el "brexit" puesto que la prioridad es mejorar la situación de la zona del Campo de Gibraltar