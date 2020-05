España, hoy: innumerables máquinas de PCR criando polvo que no se usan para test de covid, científicos parados

“La indignación es máxima en nuestro colectivo”, me dice un investigador de un laboratorio de uno de los mayores centros de España, situado en Madrid, y que me ha pedido anonimato. El motivo de esa indignación no es otro que este: innumerables máquinas de PCR potencialmente válidas para diagnóstico están apagadas y criando polvo en los laboratorios cerrados por el confinamiento.