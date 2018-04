España encabeza el ranking de perros abandonados en la Unión Europea

En cuestión animal, nos podemos sentir muy avergonzados como sociedad. No solo lideramos como ciudadanos el ranking en abandonos sino también en maltrato animal, y hasta que no se endurezcan las leyes, esto no va a cambiar. En España un 45% de hogares tiene como mascota un perro. Sin embargo, no todos esos perros van a tener la suerte de convivir con su familia el resto de su vida. Casi la mitad son abandonados por sus propios adoptantes y la causa más común es el comportamiento del perro.