España aprueba por los pelos en información y acceso a métodos anticonceptivos

¿Es fácil prevenir los embarazos no deseados en España si lo comparamos con otros países europeos? Parece que no. El Estado español no subvenciona ningún método anticonceptivo al 100%, no mantiene una web oficial sobre planificación familiar y no proporciona ayudas para grupos de riesgo, como los jóvenes y las mujeres con pocos recursos, como sí hacen otros países del entorno.