Si eres de los que duerme con el gato, tal vez deberías replanteártelo

Compartir sueño con tu compañero felino aporta mayor sensación de seguridad emocional y física para ambos y te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. El problema de los animales en las camas es que los alérgenos se quedan en el colchón y no hay forma de limpiarlo a fondo. No sirve sólo con el cambio de sábanas: lo que se queda en el colchón no desaparece y lo mismo ocurre con los sofás y otros muebles de la casa.