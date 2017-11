ERC y Junts per Catalunya renuncian a la vía unilateral en la próxima legislatura  

ERC y Junts per Catalunya descartan la unilateralidad en la próxima legislatura. "Vamos a cambiar de estrategia en la próxima legislatura y lo prioritario no será la unilateralidad", asegura Joan Tardà. Es uno de los nueve puntos que se plantean defender conjuntamente durante la campaña: buscan negociar con el Estado y la Unión Europea, aunque no abandonan el objetivo: "El camino hacia la independencia ya no tiene retorno, tardará más o menos, costará más o menos".