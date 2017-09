"El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Yo digo que me gustan los perdedores que han sabido superar su derrota. La derrota enseña lo que el éxito oculta: Esto ya lo decía muy bien Winston Churchill en sus memorias: 'En la guerra determinación, en la derrota resistencia y en la victoria magnanimidad'." "La felicidad no depende de la realidad sino de la interpretación de la realidad. La felicidad también es no equivocarse en las expectativas."