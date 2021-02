Enfermero de Urgencias: "Nos acusa de boicot nuestra propia gerente y la presidenta de la Comunidad de Madrid"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Asegura que la noticia sorprendió a los trabajadores y mantiene que los enfermeros no habían recibido esa orden: "En el momento en el que hubiese habido una instrucción de ese tipo, cualquier compañero lo hubiese denunciado", afirma. No obstante, reconoce que ni pacientes y compañeros sanitarios quieren ir al hospital de pandemias. "No quieren ir, por eso se les intenta coaccionar de esta forma. Tampoco quieren ir los compañeros, y por eso tienen que ir trasladados forzosamente", cuenta.