Una enfermedad letal del siglo XVIII está volviendo en algunos de los países más ricos

Esto no debería estar pasando. En el mundo moderno, no solemos pensar que la malnutrición pueda darse en países ricos, como los EEUU. Sin embargo, una enfermedad del siglo XVIII, causada por la falta de vitamina C, está volviendo en un país que desperdicia un cuarto de su comida cada año. La vitamina C fue descubierta en 1912, pero mucho antes de eso, el médico inglés James Lind descubrió que la vitamina C curaba el escorbuto (una enfermedad que ahora sabemos está causada por la falta de vitamina C).