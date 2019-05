Las élites piden ayuda a Ada Colau

Colau logró ser alcaldesa pese a que los 'lobbies' de la ciudad no la aceptaron nunca. Son esos mismos grupos (que tan bien se mueven por los despachos) los que se enfadaron con Trias por no haber intentado evitar que los 'comuns' gobernasen hace cuatro años. No pudieron evitarlo aunque esas élites nunca se dieron por vencidas. Cada vez que se disputa un partido quieren ganarlo o por lo menos controlar siempre la pelota.