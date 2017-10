El punk en China

Entiendo que cuando uno piensa en China lo primero que le viene a la cabeza no suele ser este estilo musical, y a mí me sorprendió mucho descubrir esta faceta de la capital de Hubei, una provincia que muchos considerarían como parte de la “China profunda”, aunque ahora me doy cuenta de que contaba con todos los ingredientes para convertirse en un hervidero de punkies. No en vano, Wuhan es una ciudad con un carácter históricamente rebelde (aquí se originó la revolución que puso fin al Imperio Chino).