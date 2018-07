El pueblo pasa

El pueblo está más por la playa que por la política. Al vecino le importa que en el hotel del año pasado ya no haya sitio, y le importa que en los partidos del Mundial ya no esté España y que el chico se haya presentado en casa con un pendiente en la oreja. No me jodas. Déjale, si todos lo llevan. Cuando la moción de censura unos amigos organizaron una cena. Uno de ellos, medio en broma, dijo cómo se os ocurre, con la que está cayendo en España. Enseguida salió el sentido común: aquí cada uno a lo suyo.