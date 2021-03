EEUU se opone “firmemente” a la investigación del TPI por crímenes de guerra en los Territorios Palestinos

Se opone "firmemente" y está "profundamente decepcionado" por la decisión del Tribunal Penal Internacional de abrir una investigación por los presuntos crímenes cometidos en los Territorios Palestinos. Según el secretario de Estado el TPI "no tiene jurisdicción sobre este asunto", ya que Israel no forma parte del TPI y no ha dado su consentimiento a la jurisdicción del tribunal. "Los palestinos no califican como un estado soberano y, por lo tanto, no están calificados para obtener membresía como estado, participar como estado o delegar juris...