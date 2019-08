Durante la tertulia, el humorista y fundador de la revista Mongolia Edu Galán ha asegurado que las letras del cantante madrileño en ningún caso se pueden calificar de apología del machismo: "Se trata de una licencia narrativa". "A lo que vamos es de si es ficción o no, si entra dentro del arte o no entra dentro del arte", ha apuntado Galán.