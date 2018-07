"Entiendo que este Real Decreto es el que se le aplicaba, si he entendido bien lo que acabo de leer no se le pudo convalidar nada, es irregular", dijo Ramos. El rector no supo precisar si tuvo que defender públicamente su TFM pero sí insistió en que necesitaba una autorización para no ir a clase. La jueza pide al Ministerio de Educación que aclare si Casado obtuvo su máster con la normativa vigente..