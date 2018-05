En una época, la del Drácula de Browning, en la que todavía no se aplicaba la técnica del doblaje adecuadamente, los estudios de cine de Hollywood no iban a dejar escapar las posibilidades que le ofrecían otros mercados no angloparlantes, principalmente los de habla española. Así que a la hora de rodar una película, se rodaban dos: la original en inglés y la rodada en el idioma del país de destino.