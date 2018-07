Dos nuevos querellantes relatan las torturas de Billy el Niño: "Contaba los golpes que me daba para no perder la cordura" Adolfo Rodríguez Gil y Julio Gomáriz Acuña, víctimas del franquismo, presentan querellas contra el más 'famoso' torturador de la policía política de Franco“Le entró un ataque de histeria, me tiró al suelo y me empezó a ahogar", recuerda Adolfo, detenido con 18 años, recibió más de 200 puñetazos y patadas en su