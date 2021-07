"Con las dos dosis de la vacuna me sentía invulnerable. Estaba equivocado":

el periodista de la BBC que se contagió de covid-19 después de haberse inmunizado. Puedes pensar que tienes superpoderes porque has recibido las dos vacunas. Y, sí, la vacuna parece que protege muy bien contra el ingreso en el hospital: en ningún momento tuve dificultades para respirar. Pero eso no significa que no puedas infectarte. Y no significa que la enfermedad que se esconde detrás de esas anodinas palabras, "síntomas leves y moderados", no sea desagradable. En resumen, mantén la precaución, mantente a salvo.