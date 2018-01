Dónde está la izquierda cuando más se la necesita. Cuando más tendría que estar respondiendo al desencanto y la precariedad de las clases trabajadoras, deja que la ultraderecha y el nacionalismo le coman la tostada. Por qué la izquierda no está defendiendo el republicanismo que es su seña, por qué no le hace una enmienda a este Estado, por qué no promueve rebelión más allá, para todos los ciudadanos , contra las élites y no sólo contra un régimen sino contra el sistema capitalista que es el origen de toda explotación corrupta y represiva.