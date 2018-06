Donald Trump acusa a la India de cobrar un arancel del 100%, dice que el comercio podría detenerse [ENG]

"Somos como la hucha de la que todo el mundo está robando", dijo Trump en una conferencia de prensa el sábado. También se refirió a la India e indicó que sus quejas sobre los aranceles no se limitaban únicamente a las economías desarrolladas. "Esto no es sólo el G7. Quiero decir, tenemos a la India, donde algunos de los aranceles son del 100 por cien. Un cien por cien. Y no cobramos nada. No podemos hacer eso. Así que estamos hablando con muchos países", dijo Trump.