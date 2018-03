Los diputados del PSOE-A no la doblan, no dan un palo al agua, según la oposición

El Gobierno de la lideresa del PSOE-A no ha presentado siquiera el Plan Anual Normativo para el 2018 lo cual podría reflejar varias situaciones. Quizás la legislatura ya está finiquitada y Susana Díaz mintió y va a convocar las elecciones antes de que acabe el año. Otra opción, es que los diputados del PSOE-A no trabajan todo lo que debían. La capacidad para doblarla de los diputados del PSOE-A está en entredicho. De hecho hasta la propia Susana Díaz le ha echado la culpa a ellos por no hacer su trabajo, legislar, al ritmo requerido.