Un diputado del PP recurre a Venezuela para no hablar de Rajoy y sus compañeros se ríen de él

Del Río se encontraba inmerso en un debate sobre la declaración de Rajoy y ha asegurado que “aquí la Justicia funciona de forma democrática. Cuando llaman a alguien como testigo va con toda normalidad. Esto no es Venezuela”. Según ha pronunciado las palabras mágicas, varios contertulios han soltado alguna que otra carcajada, ante lo que el diputado del PP ha continuado: “A ti te hace mucha gracia Venezuela, a mí no me hace ninguna gracia. Se os tenía que caer la cara de vergüenza”