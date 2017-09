Determinan el tope de longevidad: 115.7 años para mujeres y 114 para hombres

Un grupo de científicos holandeses sostiene que la longevidad humana no puede seguir extendiéndose para siempre y fijaron el "techo de cristal” de la longevidad humana en 115.7 años para las mujeres y 114.1 años para los hombres, a pesar de los aumentos en la esperanza de vida. Si bien existen casos paradigmáticos, por ejemplo la francesa Jeanne Calment (murió en 1997 con 122 años y 164 días), la expectativa de vida no cambia "Hay más gente que vive más años, pero el máximo de años no ha cambiado".