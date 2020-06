Desmontando un ‘bulo’ de Vox sobre el cierre de las térmicas de carbón y la compra de energía a Marruecos

El Gobierno no cierra centrales de generación de electricidad, ni tampoco se dedica a comprar energía. Lo hacen las compañías. El Gobierno autoriza los cierres siempre y cuando no haya problemas de suministro eléctrico. A día de hoy, solo están autorizados dos cierres. El cierre del carbón no afecta solo a sus trabajadores, sino que son decenas de miles de afectados, también hay que tener en cuenta a las empresas auxiliares de estas centrales. Los gobiernos no compran ni venden energía, lo hacen las compañías en el mercado.