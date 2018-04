Desgraciados los tiempos en los que hay que explicar lo obvio

- Cuestionar que se consideren un delito de terrorismo no supone que se apoyen, legitimen o disculpen hechos tan terribles y salvajes como los de Alsasua. - Poner en duda que se considere delito de rebelión con un concepto de violencia potencial el proceso independentista no supone ser un separatista o desear que queden impunes quienes lo promovieron. - Sostener que es exagerada una medida de prisión provisional no significa que no se aprecien delitos o conductas rechazables en el proceso independentista.