En la derecha "hay más siglas que ideas, más testosterona que neuronas"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que 'no hay tres derechas' en España porque cree que 'no hay matices', y ha ironizado: 'Hay más siglas que ideas, más testosterona que neuronas'." Cada voto que se quede en casa será para la involución", ha advertido. Sánchez ha opinado así que cuando la derecha ha "reducido" la política "a crispar, insultar" y ha enfatizado que quien utiliza el insulto es porque "no tiene argumentos".