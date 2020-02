¿Qué definió a esta década musicalmente?  

¿Cómo podemos definir a la década de los 2010s con hits como Gangnam Style, Somebody that I used to know, Despacito, Stressed Out, Mi Gente, etc? En América Latina la bachata empezó fuerte con Romeo Santos, Aventura y Prince Royce, pero luego el reggaetón monopolizó completamente el mercado latino con gente como Nicky Jam, Maluma y J Balvin. Todos los hits más exitosos fueron escritos por hombres… y Shakira, que entró al top 5 anual solo una vez. Corea del Norte invadió a América Latina con su conspiración de Idols para dominar el mundo...