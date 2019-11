"Los defensores de la prostitución no escuchan a las supervivientes"

La estrategia sueca aprobada en 1999 no resultó demasiado compleja, pero sí muy novedosa: multar la compra de servicios sexuales, mantener despenalizada la venta, proveer amplios fondos sociales dirigidos a las mujeres que deseen dejar la prostitución y destinar recursos adicionales para educar a la sociedad. El modelo funciona y en 2019 ya no es un experimento aislado: Islandia, Canadá, Noruega, Irlanda o Francia tienen legislaciones abolicionistas. “Esta ley salva vidas”. “Es sexo entre dos personas, una que quiere y otra que no quiere·.